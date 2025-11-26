Акылбек Жапаров и Канатбек Азиз избраны в высший состав Азиатской академии наук

Акылбек Жапаров и Канатбек Азиз избраны в состав Азиатской академии наук (AAS, Гонконг) — новой международной организации, призванной формировать единое академическое и интеллектуальное пространство континента. Об этом сообщили организаторы.

Акылбек Жапаров стал почетным академиком и вошел в президиум AAS. Его избрание, по оценкам участников, подтверждает международное признание кыргызского государственного и научного деятеля, вклад в развитие экономики, науки и межрегионального сотрудничества, усиливающуюся роль Кыргызстана в формировании новой интеллектуальной архитектуры Азии.

Почетными академиками также стали ведущие ученые мира, включая лауреата Нобелевской премии по физике профессора Такааки Кадзиту, одного из самых цитируемых ученых Азии Атта-ур-Рахмана, президента Российской и Международной академий наук Бориса Гусева и казахстанского писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.

Канатбек Азиз избран академиком и вице-президентом Азиатской академии наук. Наряду с ним вице-президентами назначены представители Китая, России, Пакистана, Грузии, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.