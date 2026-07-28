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Власть

За браконьерство в Кыргызстане будут сажать на срок до семи лет

Президент Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий ответственность за незаконную охоту, добычу рыбы и водных животных.

Если браконьерство причинило значительный ущерб, нарушителю грозит штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов либо лишение свободы на срок до двух лет.

За незаконную охоту или рыбалку с использованием транспорта, плавсредств, авиации, взрывчатки, химикатов, электротока, синтетических сетей и других способов массового уничтожения животных предусмотрен штраф от 100 тысяч до 200 тысяч сомов либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

До семи лет лишения свободы грозит за браконьерство в заповедниках и заказниках, уничтожение редких и исчезающих животных, использование служебного положения, причинение особо крупного ущерба или тяжкого вреда по неосторожности.

Значительным ущербом считается сумма от 10 тысяч сомов, крупным — от 100 тысяч, особо крупным — от 1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/383217/
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