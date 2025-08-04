Для торговцев «Келечека» в городе Ош решили построить новый рынок

Для торговцев рынка «Келечек» в Оше решили построить новый торговый комплекс. Об этом мэр Женишбек Токторбаев сообщил на встрече с владельцами контейнеров в эфире T-Media.

По его словам, новый рынок будет расположен рядом с частным базаром «Жибек-Жолу», куда торговцы отказались переезжать из-за высокой стоимости торговых мест и арендной платы.

«Мы построим рынок, затем перевезем контейнеры. Он будет муниципальным, и вы будете платить земельный налог и получите патент. Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев увидели ваши обращения и поручили мне не обижать торговцев «Келечека». Сказали, что люди купили в свое время торговые места и сейчас из-за переноса рынков не должны пострадать», — сказал Женишбек Токторбаев.

По его словам, работы на новом рынке планируют завершить в течение 15-20 дней.

Напомним, рынки «Бексултан» и «Шоколад» переехали на новый муниципальный базар 27 июля, а рынок «Келечек» должен был переехать 31 июля. Но большинство торговцев отказались менять рабочее место.

В пресс-службе мэрии южной столицы сообщали, что с 1 июля все крупные рынки Оша переместят на территорию нового муниципального рынка. По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.