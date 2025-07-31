14:32
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Общество

Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в новом комплексе

Более 150 торговцев рынка «Келечек» в Оше бесплатно получили места в новом торговом месте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, администрация частного рынка «Жибек-Жолу» продолжает распределять торговые точки и составлять договоры аренды с предпринимателями. Места предоставят безвозмездно 382 торговцам, у которых имеется патент и кто был зарегистрирован в ГНС.

Сегодня должен начаться перенос рынка «Келечек» в новый торговый комплекс «Жибек-Жолу». Но накануне на встрече мэра с торговцами последние отказались от переезда.

Одна из предпринимательниц заметила, что на рынке работают около 1 тысячи 800 торговцев, но только около 400 обещают предоставить бесплатно рабочие места.
 
Напомним, в пресс-службе муниципалитета Оша сообщали, что с 1 июля все крупные рынки города переместят на территорию нового муниципального базара. По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в южной столице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338107/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Часть торговцев рынка «Келечек» в Оше готова к переезду на новое место — мэрия
В южной столице создадут муниципальное предприятие «Ош такси»
В Оше трем семьям с тройняшками вручили ключи от квартиры
Диалог не состоялся. Мэр Оша не смог уговорить торговцев «Келечека» на переезд
В городе Ош задержан сотрудник прокуратуры
Подозреваемый, сбежавший во время экспертизы в городе Ош, задержан
Самолет, летевший в Ош из Москвы, совершил экстренную посадку в Самаре
В городе Ош снижается подростковая преступность
В Оше снесут дом бывшего вице-мэра в охранной зоне канала Увам
На строительстве в Оше похищено 115 миллионов сомов, задержаны четыре человека
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием платежей по&nbsp;QR для&nbsp;ИП без комиссии O!Business — прием платежей по QR для ИП без комиссии
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
31 июля, четверг
14:18
Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в новом комплексе Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в но...
14:15
Юный таэквондист Эржан Кемелов завоевал бронзу на чемпионате в Малайзии
13:50
Президент Кыргызстана принял главу МИД Узбекистана
13:48
Кыргызстан завоевал 38 медалей на чемпионате мира в Испании по таэквондо ITF
13:42
После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка