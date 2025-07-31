Более 150 торговцев рынка «Келечек» получили места в новом комплексе

Более 150 торговцев рынка «Келечек» в Оше бесплатно получили места в новом торговом месте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, администрация частного рынка «Жибек-Жолу» продолжает распределять торговые точки и составлять договоры аренды с предпринимателями. Места предоставят безвозмездно 382 торговцам, у которых имеется патент и кто был зарегистрирован в ГНС.

Одна из предпринимательниц заметила, что на рынке работают около 1 тысячи 800 торговцев, но только около 400 обещают предоставить бесплатно рабочие места.

Напомним, в пресс-службе муниципалитета Оша сообщали , что с 1 июля все крупные рынки города переместят на территорию нового муниципального базара. По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в южной столице.