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Общество

Все базары Оша перенесут на новый муниципальный рынок с 1 июля — мэрия

С 1 июля все крупные рынки города Оша переместят на территорию нового муниципального рынка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, решение принято в рамках мероприятий по упорядочиванию торговли и улучшению санитарных условий в городе.

Сегодня мэр города Женишбек Токторалиев в сопровождении руководителей профильных служб провел утренний рейд и посетил новый муниципальный рынок, «строительство которого вышло на финишную прямую». Глава города также ознакомился с возведением соседнего частного рынка и поручил инвестору ускорить работы.

По плану с 1 июля на новую площадку переведут сразу четыре рынка — «Келечек», «Бексултан», вещевой и рынок с Шейит-Добо, где торгуют стройматериалами и красками.

В мэрии подчеркнули, что власти заранее предупреждают предпринимателей о переносе и призывают с пониманием отнестись к изменениям, подготовиться к переезду в установленные сроки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329810/
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