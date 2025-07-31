Канада присоединилась к Франции и Британии и намерена признать Палестину

Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

«Все более усугубляющиеся страдания гражданского населения [Палестины] не оставляют никаких оснований для откладывания скоординированных международных действий в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Сохранение решения на основе принципа двух государств означает поддержку всем людям, которые предпочитают мир насилию и терроризму, и уважение их врожденного стремления к мирному сосуществованию израильского и палестинского государств как единственного пути к безопасному и процветающему будущему», — говорится в его заявлении.

По словам Марка Карни, это намерение основано на приверженности палестинской администрации необходимым реформам, включая обязательства президента Махмуда Аббаса реформировать систему управления, демилитаризировать государство, а также провести в 2026 году выборы, в которых не сможет участвовать движение ХАМАС.

Оттава также призвала движение отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы ХАМАС не принимал никакой роли в будущем управлении Палестиной. Канадская сторона раскритиковала действия Израиля, которые усугубляют гуманитарный кризис в секторе Газа, отмечается в заявлении.

Ранее о намерении признать Государство Палестина заявляли власти Франции и Великобритании.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.