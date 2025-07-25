Франция официально признает Палестину, заявил Макрон: как отреагировали США

Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом он написал в соцсети Х.

Фото AFP. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас и Эммануэль Макрон в сентябре 2024 года в Нью-Йорке

«Будучи верным своему историческому обязательству по обеспечению справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре этого года», — отметил Эммануэль Макрон, приложив к посту письмо главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

«Необходимо немедленно установить перемирие, освободить всех заложников и оказать массивную гуманитарную помощь населению Газы. Необходимо также гарантировать демилитаризацию ХАМАС, обеспечить безопасность и восстановить Газу», — добавил президент Франции.

Палестинские власти приветствовали это решение, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг станет «наградой за террор» после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

«Палестинское государство в этих условиях станет плацдармом для уничтожения Израиля, а не для мирного сосуществования с ним. Палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем, они стремятся к созданию государства вместо Израиля», — говорится в заявлении Беньямина Нетаньяху.

Реакция США на заявление французского лидера последовала немедленно.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон отвергает решение Эммануэля Макрона о признании палестинского государства.

«Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и срывает мирный процесс. Это пощечина жертвам 7 октября», — написал он в соцсети X.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.