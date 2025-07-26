Великобритания тоже заявила о готовности признать Палестину

Великобритания тоже заявила о готовности признать Государство Палестина. 220 депутатов парламента призвали премьера Кира Стармера признать независимость Палестины.

«Хотя мы понимаем, что Великобритания не имеет возможности обеспечить свободу и независимость Палестины, признание со стороны Великобритании имело бы значительный эффект ввиду наших исторических связей и членства в Совете безопасности ООН», — говорится в обращении.

Кир Стармер уже заявил, что Великобритания может признать Палестину в рамках усилий по достижению долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта.

«В координации с нашими ключевыми союзниками мы разрабатываем комплексную стратегию установления мира в регионе. Наш подход предусматривает конкретные меры для преобразования временного прекращения огня в прочный мир, где признание Палестины станет важной составляющей этого процесса», — отмечается в заявлении.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что такое решение должно быть частью более масштабного плана, обеспечивающего условия для безопасного сосуществования Израиля и Палестины.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина. По его словам, это произойдет на Генассамблее ООН в сентябре.

Палестиной называют частично признанное государство на Ближнем Востоке, которое представляет собой две отдельные друг от друга территории — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. По данным на 22 мая 2024 года, его признали 146 из 193 стран ООН, включая Россию.