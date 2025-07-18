ГКНБ проверяет качество дорог в Бишкеке

ГКНБ КР сообщает, что в последнее время в социальных сетях активно распространяются материалы, в которых указываются возможные дефекты и недостатки при проведении ремонтных работ на автомобильных дорогах в городе Бишкек.

Обеспечение качества и прозрачности при реализации дорожных проектов остается приоритетом. По итогам 2024 года на ремонт основных дорог города было освоено 1,38 миллиарда сомов. На 2025 год в бюджете предусмотрено порядка 5 миллиардов сомов на проведение ремонтных работ на городских улицах. Это беспрецедентный по масштабу объем финансирования, который требует строжайшего контроля.

Со стороны ГКНБ проводятся доследственные проверки и назначены соответствующие экспертизы, направленные на всестороннюю проверку качества, объемов и соответствия выполненных работ утвержденной проектно-сметной документации.

В случае подтверждения фактов отклонений, нарушений технических норм, а также завышения объемов или стоимости работ, по итогам проверок будут приняты предусмотренные законом меры реагирования, вплоть до привлечения виновных лиц к ответственности.