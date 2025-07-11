Дональд Трамп предложил пяти странам Африки принимать депортированных мигрантов

Дональд Трамп предложил странам Африки принимать депортированных из Соединенных Штатов Америки мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Отмечается, что во время встречи президента с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на глав африканских государств, чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно.

В публикации говорится, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов.

Журналисты ознакомились с внутренним документом Госдепартамента, предоставленном правительствам региона. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.

Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.

Напомним, администрация американского президента планирует в ближайший год депортировать из Штатов один миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 государствами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

В начале июля глава Соединенных Штатов открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, который получил название «Аллигатор Алькатрас». Парк, кишащий насекомыми, аллигаторами, питонами и другими хищниками, расположен в обширных субтропических водно-болотных угодьях. По словам местных чиновников, хищники служат естественным барьером, требующим минимальной охраны.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.