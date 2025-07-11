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Власть

Дональд Трамп предложил пяти странам Африки принимать депортированных мигрантов

Дональд Трамп предложил странам Африки принимать депортированных из Соединенных Штатов Америки мигрантов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Reuters
Фото Reuters

Отмечается, что во время встречи президента с лидерами пяти стран Западной Африки его администрация оказывала давление на глав африканских государств, чтобы они приняли депортированных США мигрантов, чьи родные страны отказываются их принять или не спешат принимать обратно.

В публикации говорится, что до того, как лидеры Либерии, Сенегала, Мавритании, Габона и Гвинеи-Бисау прибыли в Белый дом на саммит по вопросам экономики и безопасности, Государственный департамент разослал каждой стране запросы на прием мигрантов.

Журналисты ознакомились с внутренним документом Госдепартамента, предоставленном правительствам региона. В предложении США содержится призыв к странам принять «достойную, безопасную и своевременную передачу из Соединенных Штатов» граждан третьих стран.

Согласно документу, страны также должны будут согласиться не возвращать перемещенных мигрантов «на родину или в страну прежнего постоянного проживания до тех пор, пока не будет принято окончательное решение» по их ходатайствам о предоставлении убежища в США. Однако неясно, согласилась ли на предложение хотя бы одна из стран.

Напомним, администрация американского президента планирует в ближайший год депортировать из Штатов один миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из страны выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 государствами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

В начале июля глава Соединенных Штатов открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, который получил название «Аллигатор Алькатрас». Парк, кишащий насекомыми, аллигаторами, питонами и другими хищниками, расположен в обширных субтропических водно-болотных угодьях. По словам местных чиновников, хищники служат естественным барьером, требующим минимальной охраны.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335847/
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