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Общество

Болото, аллигаторы, невыносимая жара. Центр содержания мигрантов открывают в США

Президент США примет участие в церемонии открытия центра временного содержания мигрантов, окруженного болотами с аллигаторами. Об этом сообщает Reuters.

СМИ
Фото СМИ. В национальном парке «Эверглейдс» во Флориде открывают центр для содержания мигрантов

Лагерь для мигрантов откроют в национальном парке «Эверглейдс» во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Изолятор уже называют «Аллигатор Алькатрас» из-за своего удаленного расположения — парк, кишащий насекомыми, аллигаторами, питонами и другими хищниками, расположен в обширных субтропических водно-болотных угодьях, которые, по словам местных чиновников, служат естественным барьером, требующим минимальной охраны.

«Мы верим в болото здесь, во Флориде. Мы болотные твари. Нет ни входа, ни выхода. Периметр уже установлен матерью-природой», — заявил генпрокурор штата Джеймс Утмайер.

Представитель Национальной гвардии Флориды сообщил, что на начальном этапе безопасность на базе будут обеспечивать около 100 военнослужащих. Однако их число, вероятно, будет увеличиваться по мере роста числа заключенных, пишет The Guardian.

Власти Флориды намерены содержать задержанных мигрантов в палатках под открытым небом. Всего в центре будут находиться до 5 тысяч человек. Температура на юге Флориды в это время может достигать +40 градусов.

Строительство центра раскритиковали экологические организации, а также активисты по защите прав мигрантов и племя коренных американцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334714/
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