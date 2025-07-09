Ташиев вновь потребовал у сотрудников ГКНБ прекратить преследования невиновных

На церемонии вручения служебных домов в Кара-Кульджинском районе Ошской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев потребовал у сотрудников ведомства прекратить незаконные преследования граждан.

«Вы должны остановить преследования невиновных граждан. Такого не должно быть. Ни один человек не должен быть наказан без вины. В противном случае это будет нашей виной, нашим недостатком. Поэтому требую, в особенности у молодежи, не привлекать к ответственности невинных людей», — сказал он.

Глава спецслужб заметил, что тех, кто нарушил закон, сотрудники обязаны привлечь к ответственности. Они не должны избежать наказания благодаря своим связям или родственным отношениям.