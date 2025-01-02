Ташиев правоохранителям: Подставы и преследование невиновных недопустимы

«Если кто-либо из вас будет заниматься подставами, преследованием или выдвигать ложные обвинения против невиновных людей, то вы сами понесете ответственность в рамках закона». С такими словами глава ГКНБ Камчыбек Ташиев обратился к сотрудникам правоохранительных органов, органов безопасности, прокуратуры и судебной системы.

Также в своем обращении во время прямого эфира в соцсети он подчеркнул, что подобные действия противоречат не только законодательству, но и моральным принципам.

«Нам не нужны результаты, достигнутые за счет подстав. Нам такая служба не нужна», — подчеркнул он, призвав сотрудников проявлять профессионализм и строго следовать закону.

Ташиев добавил, что защита прав человека должна быть одной из ключевых задач руководства страны и всех представителей правоохранительной системы.