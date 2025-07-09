По просьбе спикера Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой

По просьбе спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой в Ноокатском районе Ошской области. Видео встречи с местными отдыхающими опубликовал телеканал «Регион».

Глава спецслужбы пообещал заасфальтировать дорогу, ведущую к зоне отдыха. Ее протяженность составляет 25 километров.

«После того, как отремонтируем дорогу, установим порядок. Дам поручения местным властям по очистке окружающей среды и вывозу мусора. Знаете, там, куда я приезжаю, всегда устанавливается порядок», — сказал Камчыбек Ташиев.