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Власть

По просьбе спикера Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой

По просьбе спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу глава ГКНБ Камчыбек Ташиев посетил джайлоо Кара-Кой в Ноокатском районе Ошской области. Видео встречи с местными отдыхающими опубликовал телеканал «Регион».

Глава спецслужбы пообещал заасфальтировать дорогу, ведущую к зоне отдыха. Ее протяженность составляет 25 километров.

«После того, как отремонтируем дорогу, установим порядок. Дам поручения местным властям по очистке окружающей среды и вывозу мусора. Знаете, там, куда я приезжаю, всегда устанавливается порядок», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, в конце июня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева построить дорогу, ведущую на джайлоо Кара-Кой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335659/
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