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Власть

Спикер попросил Камчыбека Ташиева построить дорогу, ведущую к джайлоо Кара-Кой

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу попросил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева построить дорогу, ведущую к джайлоо Кара-Кой в Ноокатском районе Ошской области. Об этом торага рассказал на заседании парламента.

По его словам, протяженность дороги составляет 25 километров, и она сегодня находится в плохом состоянии.

«Мы должны проложить асфальт. По этому вопросу дал поручения соответствующим органам. Час назад также встречался с генералом Камчыбеком Ташиевым, рассказал о ситуации. Вы знаете, дорогу в Ноокате несколько лет не могли завершить, ее достроили только после того, как президент Садыр Жапаров дал задание, а глава ГКНБ проконтролировал исполнение. Сейчас ведется строительство 28 километров дороги. Вместе с этим попросил у Камчыбека Ташиева завершить и 25 километров дороги. Он ответил, что в скором времени посетит Кара-Кой», — отметил Нурланбек Тургунбек уулу.

Он подчеркнул, что на джайлоо в основном приезжают отдохнуть туристы из соседних стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334033/
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