Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества республики с МАГАТЭ. Об этом сообщило новостное агентство «Фарс».

По его данным, иранский парламент 25 июня проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ.

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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 июня сообщил об одобрении документа Советом стражей конституции — надпарламентским органом, который подтвердил конституционность принимаемых законодательных актов, и объявил о вступлении указа в силу.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ «до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере».

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране — в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.