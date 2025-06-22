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Происшествия

Обострение на Ближнем Востоке. США присоединились к войне Израиля против Ирана

США присоединились к войне Израиля против Ирана. Америка нанесла удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан, сообщил Дональд Трамп.

«Полный боекомплект был сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов. В мире нет другой армии, способной на это», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома назвал это «историческим моментом» для США, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».

Ожидается, что в ближайшее время президент Соединенных Штатов выступит с обращением к нации.

Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника пишет, что американская администрация заранее сообщила Израилю о готовящемся ударе США по Ирану.

Для атаки по объекту в Фордо были использованы бомбардировщики B-2, сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника. В частности, эти самолеты использовались во время военной операции НАТО в Югославии. Ранее о перемещении американских бомбардировщиков B-2 на Гуам сообщало агентство Reuters.

Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор после того, как США нанесли удары по Ирану, информирует CNN.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333660/
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