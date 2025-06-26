Трамп прокомментировал встречу с Зеленским и анонсировал разговор с Путиным

Президент США после окончания саммита НАТО в Гааге дал пресс-конференцию. Одним из первых вопросов был о встрече с главой Украины, которая прошла на полях саммита.

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«Владимир Зеленский хотел бы завершения конфликта с Россией», — сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома опроверг слова украинского президента о том, что основной темой встречи было прекращение огня.

«Нет, нет. Я просто хотел узнать, как у него дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт», — сказал Дональд Трамп.

По его словам, «сейчас «прекрасное время, чтобы положить этому конец».

При этом Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос, продадут ли США Украине дополнительные комплексы ПВО Patriot. Он сказал, что эти комплексы очень эффективны, их трудно достать и они сейчас нужнее в Израиле. Обещал подумать.

Президент Соединенных Штатов также ушел от прямого ответа на вопрос, «почему вы не закончили войну в Украине за 24 часа, как обещали когда-то».

Он сказал, что это оказалось сложнее, чем многие думают. По словам Дональда Трампа, ему было трудно с Путиным, но еще сложнее с Зеленским.

Глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Зеленский, комментируя встречу с Трампом, заявил, что они «говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира».

По информации Bloomberg, на закрытой встрече с руководством стран НАТО президент США заявил, что ситуация в Украине «совершенно вышла из-под контроля» и с этим «нужно что-то делать».

Переговоры президентов США и Украины на полях саммита НАТО стали третьей встречей с момента вступления Трампа в должность на второй срок. Зеленский в Гааге впервые с 24 февраля 2022 года появился на публике не в военной форме, а в костюме.