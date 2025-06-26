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Власть

Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Беларусь

Садыр Жапаров 26-27 июня, по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко, посетит с рабочим визитом Минск для участия в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и в IV Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип.

«В заседании планируется участие глав государств-членов Евразийского экономического союза и глав государств-наблюдателей при Союзе, а также приглашенных почетных гостей. В повестке дня Высшего совета планируется рассмотреть 14 вопросов», — отметил Сагынбек Абдумуталип.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334196/
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