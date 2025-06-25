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Власть

Глава кабмина Кыргызстана завершил визит в Китай

Завершился рабочий визит председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева в город Тяньцзинь Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, высокопоставленный чиновник принял участие в церемонии открытия ежегодного собрания Всемирного экономического форума «Летний Давос -2025» и выступил на панельной сессии на тему «Куда движется инициатива «Один пояс, один путь»?».

На полях форума Адылбек Касымалиев провел двусторонние встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, премьер-министром Вьетнама Фамом Минем Тинем, а также с руководителями ряда китайских компаний и организаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334170/
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