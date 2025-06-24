Адылбек Касымалиев в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» в КНР выступил на панельной сессии на тему «Куда движется инициатива «Один пояс — один путь»?» Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Адылбек Касымалиев отметил, что в нынешних условиях, когда современный мир полон кризисов и вызовов, геополитических разногласий, международной напряженности и неопределенности, инициатива «Один пояс — один путь» остается востребованной в мире международной платформой сотрудничества.

Он обозначил идеи развития инициативы «Один пояс — один путь» и роли КР в ней, которые основываются на пяти направлениях. Первое — транспортная взаимосвязанность.

«Мы готовы использовать свои географические преимущества и транзитный потенциал для становления ключевым логистическим хабом, связывающим регионы Азии и Европы. В этом смысле строительство новых транспортных маршрутов вдоль «Одного пояса — одного пути» является основным фактором развития взаимосвязанности на евразийском пространстве, — сказал председатель кабмина.

Второе — торгово-экономическое сотрудничество. В условиях текущих вызовов и возможностей основой стабильного прогресса является тесное торгово-экономическое взаимодействие на принципах доверия, справедливости и взаимной выгоды.

Кыргызстан, имея большой инвестиционный потенциал, может и готов выступать для иностранных инвесторов, в том числе китайских компаний, в качестве «окна» для выхода на рынки стран ЕАЭС и Европейского союза.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность третьего направления сотрудничества в рамках «Одного пояса — одного пути» — финансового сотрудничества. Особую актуальность приобретает внедрение эффективных финансовых инструментов, способных поддерживать крупные проекты в рамках инициативы.

Важным направлением дальнейшего развития «Одного пояса — одного пути» являются цифровизация и инновации.

Глава кабмина сказал, что сегодня в КР более 90 процентов услуг граждане получают онлайн. Успешно работает Парк высоких технологий, для резидентов которого созданы самые благоприятные условия.

Пятым направлением сотрудничества Адылбек Касымалиев обозначил энергетику, в рамках чего планируется реализация крупных энергетических проектов в нашей республике.

«Кыргызстан остается приверженным идеям инициативы «Один пояс — один путь», приобретающей в наше непростое время особое значение и актуальность. Уверен, что только через объединение наших усилий мы можем создать прочную основу для мира, стабильности и процветания наших народов», — заключил он.