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Власть

Глава кабмина Адылбек Касымалиев встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках участия в ежегодном собрании Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» встретился с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев отметил, что проведение «Летнего Давоса» в Тяньцзине подчеркивает важную роль КНР в глобальной экономике, формировании новых моделей развития и укреплении многостороннего сотрудничества.

«Кыргызская Республика высоко ценит всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем. Наши государства выстроили отношения крепкой дружбы, искреннего добрососедства и плодотворного сотрудничества. Наше двустороннее взаимодействие охватывает широкий спектр направлений. Ключевым совместным проектом является проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который начал воплощаться в жизнь», — сказал он.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул приверженность их страны дальнейшему углублению стратегического партнерства с КР. Он заметил, что Китайская Народная Республика рассматривает Кыргызстан как близкого соседа, надежного партнера и придает особое значение укреплению двустороннего взаимодействия, выразив готовность к совместному продвижению инициатив, направленных на устойчивое развитие и повышение благосостояния народов обоих государств.

В ходе переговоров стороны уделили внимание реализации ранее достигнутых лидерами двух стран договоренностей.

По итогам встречи Адылбек Касымалиев и Ли Цян подтвердили обоюдную готовность к дальнейшей активизации взаимодействия во благо народов двух государств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333973/
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