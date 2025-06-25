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Власть

Вьетнам рассматривает Кыргызстан как надежного партнера в Центральной Азии

Фото пресс-службы кабмина. Встреча премьеров КР и Вьетнама

На полях ежегодного собрания Всемирного экономического форума «Летний Давос — 2025» председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. 

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызская Республика высоко ценит двусторонние отношения с Вьетнамом и заинтересована в активизации торгово-экономического сотрудничества с ним.

В свою очередь премьер-министр Вьетнама отметил заинтересованность в расширении двустороннего взаимодействия, подчеркнув, что Вьетнам рассматривает КР как надежного партнера в Центральной Азии. Он выразил готовность содействовать реализации ранее достигнутых договоренностей и развитию практического сотрудничества по приоритетным направлениям.

В ходе беседы стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-вьетнамского сотрудничества, уделив особое внимание развитию торгово-экономических связей, инвестиционного партнерства и укреплению политического диалога.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Встреча премьеров КР и Вьетнама

Главы правительств двух стран условились ускорить рассмотрение сторонами в целях подписания в ближайшее время ряда двусторонних документов в экономической сфере, в том числе соглашения о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и соглашения об избежании двойного налогообложения.

По итогам встречи стороны подтвердили стремление к дальнейшему углублению кыргызско-вьетнамских отношений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334045/
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