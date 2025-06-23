В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила депутат Айгуль Айдарова.

По ее словам, свидетельницей такой картины она стала в школе, относящейся к селам Жаны-Бак и Мин-Орук.

«Представьте, учительница сидит у порога и проходит урок с одной стороны 5-му классу, с другой — 4-му. Я там побывала и представила XVII век. Это позор. Мы ведь живем в XXI веке, наши школы должны быть современными. Принимаем европейские законы, а в реалии будто в XVII-XIX веках живем. Одна учительница стоит на пороге и ведет уроки ученикам двух классов. У меня рост 170 сантиметров, когда заходила в помещение, мне пришлось наклоняться. Сейчас молодежь высокая. Как они заходят и учатся? Прошу прощения за выражение, но это курятник», — сказала Айгуль Айдарова.

Ранее замминистра просвещения Надира Джусупбекова рассказывала, что по республике всего более 1,5 миллиона учащихся, нехватка ученических мест составляет 163 тысячи. В Кыргызстане всего 2 тысячи 153 школы. Но всего по КР нужно построить еще 223 общеобразовательных учреждения разной вместимости.

Кроме того, всего по стране 59 аварийных школ.