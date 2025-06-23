Саудовский фонд развития построит 14 школ в Бишкеке. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила замминистра просвещения Надира Джусупбекова.

По ее словам, так иностранный фонд закроет потребность столицы в общеобразовательных учреждениях.

Надира Джусупбекова также рассказала, что по республике всего более 1,5 миллиона учащихся, нехватка ученических мест составляет 163 тысячи. В Кыргызстане всего 2 тысячи 153 школы.

Но, как отметила чиновница, на сегодня существует несколько проблем, возникших из-за строительного лобби.

«Например, в Баткене в 65 школах не хватает 8 тысяч 737 ученических мест, в то же время в области в 174 школах имеется более 46 тысяч свободных мест. Это школы, построенные в результате лобби, без учета реальных потребностей. Такие же ситуации и в других областях. Поэтому мы попросили Минстрой и Минфин в первую очередь завершить строительство 59 школ на месте аварийных. Во-вторых, указали, где нам нужны новые здания и дополнительные корпуса», — рассказала она.

По данным Надиры Джусупбековой, всего по КР нужно построить 223 школы разной вместимости.