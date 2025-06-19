Глава кабмина принял посла КНР в Кыргызстане. О чем говорили

Адылбек Касымалиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Лю Цзянпин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров подчеркнул, что КНР является одним из ключевых стратегических партнеров КР, отметив приверженность дальнейшему углублению сотрудничества на принципах взаимного уважения, доверия и добрососедства.

В свою очередь Лю Цзянпин подтвердила готовность китайской стороны к укреплению двустороннего взаимодействия.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, уделив внимание вопросам реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов, углубления торгово-экономических связей и культурно-гуманитарного партнерства.

Стороны также отметили прошедшую двустороннюю встречу лидеров двух стран на полях саммита «Центральная Азия — Китай» в Астане, в ходе которой достигнуты важные договоренности.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога на высоком уровне и реализации проектов, представляющих взаимный интерес.