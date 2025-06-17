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Власть

По итогам саммита в Астане подписан ряд многосторонних документов

Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в Астане принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его итогам главами государств подписаны и приняты следующие документы:

  • Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве;
  • Астанинская декларация второго саммита «Центральная Азия – Китай».

Кроме того, подписан ряд документов:

  • Меморандум о сотрудничестве между промышленными ведомствами стран Центральной Азии и Министерством промышленности и информатизации КНР;
  • План действий между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;
  • Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;
  • Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых минералов» «Центральная Азия – Китай»;
  • Меморандум по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай – Центральная Азия – Европа»;
  • План действий по высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь» между Китаем и государствами Центральной Азии;
  • Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия – Китай»;
  • Программа совместных культурно-гуманитарных мероприятий на 2025-2026 годы.
  • Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления таможенными рисками;
  • Меморандум между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области неинтрузивной проверки и интеллектуального опознания изображений;
  • Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области упрощения выдачи разрешений на международные перевозки между Китаем и Центральной Азией;
  • Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами Китая и Центральной Азии об укреплении сотрудничества по гуманитарным обменам в области устойчивого транспорта.

Также установлены побратимские связи между регионами стран Центральной Азии и КНР, в том числе между Бишкеком и провинцией Сычуань.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333065/
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