По итогам саммита в Астане подписан ряд многосторонних документов

Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в Астане принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Об этом сообщает пресс-служба президента.
По его итогам главами государств подписаны и приняты следующие документы:
- Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве;
- Астанинская декларация второго саммита «Центральная Азия – Китай».
Кроме того, подписан ряд документов:
- Меморандум о сотрудничестве между промышленными ведомствами стран Центральной Азии и Министерством промышленности и информатизации КНР;
- План действий между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;
- Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;
- Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых минералов» «Центральная Азия – Китай»;
- Меморандум по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай – Центральная Азия – Европа»;
- План действий по высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь» между Китаем и государствами Центральной Азии;
- Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия – Китай»;
- Программа совместных культурно-гуманитарных мероприятий на 2025-2026 годы.
- Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления таможенными рисками;
- Меморандум между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области неинтрузивной проверки и интеллектуального опознания изображений;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области упрощения выдачи разрешений на международные перевозки между Китаем и Центральной Азией;
- Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами Китая и Центральной Азии об укреплении сотрудничества по гуманитарным обменам в области устойчивого транспорта.
Также установлены побратимские связи между регионами стран Центральной Азии и КНР, в том числе между Бишкеком и провинцией Сычуань.