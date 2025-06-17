По итогам саммита в Астане подписан ряд многосторонних документов

Садыр Жапаров сегодня, 17 июня, в Астане принял участие во втором саммите «Центральная Азия – Китай». Об этом сообщает пресс-служба президента.

По его итогам главами государств подписаны и приняты следующие документы:

Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве;

Астанинская декларация второго саммита «Центральная Азия – Китай».

Кроме того, подписан ряд документов:

Меморандум о сотрудничестве между промышленными ведомствами стран Центральной Азии и Министерством промышленности и информатизации КНР;

План действий между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по укреплению торгово-экономического сотрудничества;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики и торговли «Центральная Азия – Китай» по углублению сотрудничества в области беспрепятственной торговли;

Меморандум о взаимопонимании по укреплению инвестиционного сотрудничества в области «зеленых минералов» «Центральная Азия – Китай»;

Меморандум по углублению сотрудничества по железнодорожным экспрессам «Китай – Центральная Азия – Европа»;

План действий по высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь» между Китаем и государствами Центральной Азии;

Инициатива по созданию благоприятных условий для взаимных поездок граждан в рамках формата «Центральная Азия – Китай»;

Программа совместных культурно-гуманитарных мероприятий на 2025-2026 годы.

Меморандум о взаимопонимании между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о сотрудничестве в области управления таможенными рисками;

Меморандум между таможенными службами стран Центральной Азии и Главным таможенным управлением КНР о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области неинтрузивной проверки и интеллектуального опознания изображений;

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области упрощения выдачи разрешений на международные перевозки между Китаем и Центральной Азией;

Меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами Китая и Центральной Азии об укреплении сотрудничества по гуманитарным обменам в области устойчивого транспорта.

Также установлены побратимские связи между регионами стран Центральной Азии и КНР, в том числе между Бишкеком и провинцией Сычуань.