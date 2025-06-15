Многотысячные митинги против Дональда Трампа прошли в городах США

В Америке прошли многотысячные митинги против президента Дональда Трампа. Участники акции требуют немедленной отставки главы Белого дома.

По данным DW, в нескольких штатах полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ.

Жители более 1 тысячи 500 американских городов 14 июня вышли на акции протеста против политики президента США под девизом «Нет королям». Самые крупные шествия состоялись в Нью-Йорке, Филадельфии и Лос-Анджелесе. Организаторы митингов выступают против «авторитаризма, политики в интересах миллиардеров и милитаризации демократии».

На демонстрации в американском городе Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, сообщила пресс-служба полиции города.

Демонстранты несли плакаты с резкой критикой Трампа, осуждая его иммиграционную политику и другие решения.

Наиболее острая ситуация сложилась в Лос-Анджелесе, где власти ввели комендантский час с 20.00. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих, которые, по заявлениям правоохранителей, бросали в офицеров камни, бутылки и фейерверки, звучали выстрелы. Есть задержанные и раненые







