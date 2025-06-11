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Общество

В части Лос-Анджелеса ввели комендантский час из-за погромов

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) ввели комендантский час в связи с продолжающимися в центре города акциями протеста. Об этом сообщает DW со ссылкой на слова мэра Карен Басс.

«Я объявила чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и мародерство», — сказала она.

Как уточнило агентство AFP, режим будет действовать на территории в квадратную милю (2,5 квадратных километра). Всего площадь города превышает 500 квадратных миль. Доступ закрыт с 20.00 10 июня до 6.00 11 июня для всех, кроме местных жителей, журналистов и экстренных служб, добавила Карен Басс.

По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, от комендантского часа также освобождаются бездомные.

«Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности», — добавила мэр.

По ее словам, речь идет о районе, ограниченном 5-й, 110-й, 10-й автострадами, а также местом слияния 5-й и 110-й автострад.

«Некоторые кадры протеста и насилия создают впечатление, что это общегородской кризис, но это не так», — добавила Карен Басс.

За последние пять дней протестующие заняли несколько улиц в центре Лос-Анджелеса. По словам Джима Макдоннелла, произведено около 200 арестов. AFP пишет о более 500 арестах. Ряд столкновений демонстрантов с правоохранительными органами перерос в насилие, протестующие совершали поджоги, оставляли на зданиях граффити и били витрины. Мэр добавила, что в ночь на 9 июня разграблены 23 коммерческих объекта.

Протесты также вспыхнули в городах по всей стране, включая Нью-Йорк, Атланту (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс) и Сан-Франциско (штат Калифорния), пишет AFP.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332269/
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