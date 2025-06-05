14:17
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» внесут законопроект о депортации мигрантов за незаконное проживание в нежилых помещениях, в том числе подвалах. Об этом сообщил глава партии Алексей Нечаев.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По его словам, мигранты зачастую обустраивают жилье в нежилых помещениях, например на чердаках, в подвалах и электрощитовых, что создает угрозу безопасности.

«На следующей неделе внесем закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живет там, где это запрещено законом, например в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке, — это депортация», — сказал он и напомнил, что ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов арендовать жилье в течение трех дней с момента прибытия в Россию исключительно через «Мигрант-ID».

Алексей Нечаев в качестве примера рассказал историю о том, что мигранты в Химках обустроили жилье прямо в мусорокамере.

«Жильцы нашли их случайно. Несколько дней в подъезде стоял характерный запах и доносились странные звуки. Когда открыли мусорокамеру, внутри оказались семь человек. Неплохо устроились: матрасы, стиральная машина и даже телевизор. Случай яркий, но не исключительный», — написал он в своем Telegram-канале.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331645/
просмотров: 503
Версия для печати
Материалы по теме
В РФ граждане нарушают законы чаще, чем трудовые мигранты. Исследование
Акыйкатчи встретилась в Екатеринбурге с кыргызстанцами, ожидающими депортации
Полпред главы РФ назвал недопустимым искусственное раздувание национальной темы
Эксперимент. Курс адаптации к жизни в Челябинске прошли 1,5 тысячи мигрантов
В России трудовых мигрантов будут учить правам, обязанностям и нормам поведения
Кыргызстан и Россия объединят усилия для защиты прав трудовых мигрантов
В России обсуждают введение платных родов для мигранток из-за роста расходов
В России трудовым мигрантам запретят иметь больше одного мобильного телефона
В России на экзамене по русскому языку для мигрантов введут устную речь
В РФ предлагают ввести обязательное лицензирование курьерской работы мигрантов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев надеется, что в&nbsp;новом СИЗО ГКНБ больше не&nbsp;будет политиков Камчыбек Ташиев надеется, что в новом СИЗО ГКНБ больше не будет политиков
Удары Украины по&nbsp;российским авиабазам прокомментировали в&nbsp;Белом доме Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Граждане с&nbsp;погашенной судимостью не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;пост президента&nbsp;КР Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о&nbsp;ворах и&nbsp;политиках, которые были в&nbsp;его кабинете Переезд ГКНБ. Камчыбек Ташиев о ворах и политиках, которые были в его кабинете
Бизнес
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
5 июня, четверг
14:10
Родители студентов Музучилища Куренкеева просят президента отменить снос здания Родители студентов Музучилища Куренкеева просят президе...
14:00
С 2026 года ожидается очередное повышение зарплаты медицинских работников
14:00
Как отметить Курман айт. Правила, условия и требования праздника
13:17
Штормовое предупреждение. В горных районах возможен сход селей
13:04
В Казахстане запустили криптокарты для безналичных транзакций