В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» внесут законопроект о депортации мигрантов за незаконное проживание в нежилых помещениях, в том числе подвалах. Об этом сообщил глава партии Алексей Нечаев.

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По его словам, мигранты зачастую обустраивают жилье в нежилых помещениях, например на чердаках, в подвалах и электрощитовых, что создает угрозу безопасности.

«На следующей неделе внесем закон, который ужесточает правила проживания для мигрантов. Если человек живет там, где это запрещено законом, например в подвале, мусорокамере, электрощитовой или на чердаке, — это депортация», — сказал он и напомнил, что ранее в Госдуме предложили обязать мигрантов арендовать жилье в течение трех дней с момента прибытия в Россию исключительно через «Мигрант-ID».

Алексей Нечаев в качестве примера рассказал историю о том, что мигранты в Химках обустроили жилье прямо в мусорокамере.

«Жильцы нашли их случайно. Несколько дней в подъезде стоял характерный запах и доносились странные звуки. Когда открыли мусорокамеру, внутри оказались семь человек. Неплохо устроились: матрасы, стиральная машина и даже телевизор. Случай яркий, но не исключительный», — написал он в своем Telegram-канале.