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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Обрушение мостов в России. Владимир Путин впервые прокомментировал подрывы

Президент России впервые прокомментировал ЧП, произошедшие 1 июня, когда обрушились два моста — в Брянской и Курской областях.

СМИ
Фото СМИ. Один из обрушившихся в результате подрыва мостов в РФ 1 июня

Владимир Путин на совещании в правительстве заявил, что подрывы железнодорожных путей — это террористический акт. Решение о совершении преступлений принимались в Украине на политическом уровне.

Он также высказался о текущей ситуации вокруг переговорного процесса:

  • Сегодняшнему киевскому режиму мир не нужен;
  • Власть для киевского режима важнее мира и жизней людей;
  • Что касается очередного отказа [Киева] от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет;
  • ВСУ терпят поражения на поле боя и отступают по всей линии боевого сопротивления;

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор», — сказал Владимир Путин.

По его словам, перерыв в боевых действиях будет использован «для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других терактов».

Он также заявил, что атаки на гражданские объекты в России накануне переговоров в Стамбуле «были направлены на срыв переговорного процесса».

По последним данным, при обрушении мостов пострадали 122 человека, 7 человек погибли.

При этом лидер России не прокомментировал атаку беспилотников на авиабазы РФ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331614/
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