В Брянске РФ рухнул мост, под которым проходил пассажирский поезд: есть погибшие

В Брянской области России обврушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. По пока неподтвержденной информации, произошел подрыв, пострадали десятки человек, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС РФ.

К утру 1 июня известно, что число пострадавших при сходе с рельсов поезда под Брянском возросло до 69 человек, среди них — три ребенка.

Пассажирский поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва сошел с путей вчера в 22.44 (время московское). Согласно официальной информации, ЧП произошло «из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

Чрезвычайное происшествие произошло после обрушения на поезд конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Семь человек погибли. Двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших, власти готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву.

Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста продолжаются.

Пассажиров пострадавшего поезда эвакуировали в пункт временного размещения на станции Выгоничи, оттуда их на автобусах доставят на вокзал Брянск-Орловский. Они смогут продолжить поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск — Москва.