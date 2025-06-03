Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме

В Белом доме рассказали о реакции Дональда Трампа на удары Украины по российским авиабазам.

«Реакция президента США на удары Украины по российским аэродромам заключается в том, что конфликт должен прекратиться», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, «реакция заключается в том, что эту войну нужно прекратить».

«Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке», — добавила Кэролайн Ливитт, отвечая на вопросы журналистов.

Она также отметила, что Дональд Трамп открыт для возможной встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась давать оценку второму раунду прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, сообщив, что позднее это сделает сам Дональд Трамп.

Фото ВВС

Напомним, 1 июня Украина атаковала беспилотниками военные аэродромы в пяти областях России. Минобороны РФ подтвердило эту информацию, сообщив, что «несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях».

СБУ заявила, что в результате операции под названием «Паутина» на российских авиабазах поражено около трети стратегических носителей крылатых ракет. По ее данным, в ходе операции повреждено или уничтожено более 40 самолетов стратегической авиации.

Согласно официальному заявлению Минобороны РФ, атакам подверглись пять аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.