Еще один мост обрушился в России во время движения поезда.

По данным временно исполняющего обязанности гуернатора Курской области Александра Хинштейна, ночью в Железногорском районе произошло обрушение моста во время движения грузового локомотива, часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, началось возгорание тепловоза; у одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Фото СМИ

Кроме машиниста, получившего травму ноги, никто не пострадал; возгорание секции локомотива устранено, проинформировали в «Российских железных дорогах».

Официальной информации о причине произошедшего пока нет.

Telegram-канал «112» пишет, что причиной крушения железнодорожного моста в Курской области также стал подрыв. Уточняется, что два взрывных устройства были заложены на опору и под полотно — примерно за 30 метров до начала моста. В результате взрыва часть локомотива ушла вниз, часть повисла над провалом. Поезд состоял из 100 грузовых вагонов, три из них сошли с рельсов.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Брянской области России обврушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. По предварительнойинформации, произошел подрыв опор моста, пострадали десятки человек, в том числе дети, семь человек погибли.