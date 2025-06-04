Материалы по участкам экс-мэра Оша Мырзакматова переданы в ГКНБ для проверки

Сегодня на сессии Ошского городского кенеша вице-мэр города Замир Юсупов сообщил, что материалы по земельным участкам на берегу реки Ак-Бууры, которые, как предполагается, принадлежат бывшему мэру Мелису Мырзакматову, переданы в Государственный комитет национальной безопасности.

Депутат Бекболот Арзибаев задал вопрос о судьбе земель на берегу реки Ак-Бууры. В ответ Замир Юсупов отметил, что по данному вопросу создана комиссия, проведено расследование, и его итоги переданы в ГКНБ. Он уточнил, что участки, о которых идет речь, включая те, которые, по данным мэрии южной столицы, принадлежат Мелису Мырзакматову, установлены. В настоящее время дело находится на рассмотрении в госкомитете.

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Мелис Мырзакматов занимал пост мэра Оша с 2009 по 2013 год. В 2015-м он приговорен к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий, однако в 2020-м освобожден по амнистии.

На данный момент официальных комментариев от ГКНБ по этому делу не поступало.