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Общество

Жители села Озгур заявили, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки

Жители села Озгур пожаловались, что бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки и незаконно возвел строения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
 
В село выехал градоначальник Женишбек Токторбаев. Местные заявили, что строительство на земельном участке, принадлежащем экс-мэру, продвинулось и достигло обочины дороги. Они просят остановить строительство и расширить дорогу.

Жители отметили, что Мелис Мырзакматов возвел здание на незаконно захваченной земле вдоль реки и огородил забором. 

Женишбек Токторбаев ответил жителям, что по указанным участкам муниципалитет судится с бывшим мэром, и обещал вернуть земли государству и разбить здесь парк.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324382/
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