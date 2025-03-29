Жители села Озгур заявили, что экс-мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки

Жители села Озгур пожаловались, что бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов захватил участки и незаконно возвел строения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В село выехал градоначальник Женишбек Токторбаев. Местные заявили, что строительство на земельном участке, принадлежащем экс-мэру, продвинулось и достигло обочины дороги. Они просят остановить строительство и расширить дорогу.