В ЖК возмущены, что Айбек Уланов отделался извинением. Что ответил замглавы МВД

Накануне на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Айсулуу Мамашова возмутилась, что кыргызстанца Айбека Уланова, оскорбившего честь убитой Айзирек Эралиевой в Ошской области, отпустили на свободу, не назначив ему наказания.

Она считает, что мужчину нужно было привлечь за экстремизм.

«Можно четко сказать, что в его действиях прослеживается пропаганда ненависти к женщинам. Он пишет: «Представьте, что было бы, если на встрече выпускников ваша супруга переспала бы с другим». Он ведет откровенную политику против женщин. Его должны были посадить за экстремизм. Посмотрите соцсети, там очень много тех, кто его поддерживает. Очень много тех, кто говорит: «Сама виновата». Так не должно быть. Как можно защищать человека, который убил мать своих детей?! Я этого не понимаю. Во-вторых, почему вы отпустили Айбека Уланова? Оплатил ли штраф этот насильник?» — спросила Айсулуу Мамашова у замглавы МВД.

Нурбек Абдиев ответил, что люди в обществе разные и некоторые распространяют недостоверную информацию в Сети по тому или иному факту.

«Поэтому мы приносим законопроекты о фейках в парламент. По гражданину, о котором вы говорите, подождите. Идет следстие. Назначены экспертизы. На днях выйдут результаты, и мы дадим информацию о том, какое наказание он получил. Заявления о том, что его отпустили и не привлекли к ответственности, не соответствуют действительности», — заявил он.

Напомним, 38-летнюю жительницу Кара-Кульджинского района Ошской области Айзирек Эралиеву убил супруг. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность супруга. Он избил жену, а после застрелил. Задержан муж погибшей. Он заключен под стражу на два месяца.

Отметим, Айбек Уланов в сервисе Threads написал: «Как вы отреагировали бы, если спалили, что ваша жена на 20-летие окончания школы переспала с одноклассником?» и прикрепил арт-картинку погибшей.

Публикация вызвала гнев среди пользователей соцсетей. Они потребовали, чтобы блогера привлекли к ответственности. Позже он вынужден был извиниться. Однако многие посчитали это недостаточным.