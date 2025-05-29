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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Марко Рубио призвал Сергея Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом — Госдеп

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он вновь призвал Москву к конструктивному диалогу с Киевом, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь Рубио приветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 1 тысяча на 1 тысячу, состоявшийся в минувшие выходные. Он вновь подтвердил призыв президента Трампа к конструктивному, добросовестному диалогу с Украиной как к единственному пути к прекращению этой войны», — говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Украине провести новую встречу 2 июня в Стамбуле, на которой представит украинской делегации свой меморандум по мирному урегулированию.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах, призвал Москву передать меморандум до следующей встречи. Он также сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ с изложением позиции Украины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330766/
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