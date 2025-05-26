Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1 тысяча на 1 тысячу

Россия и Украина завершили масштабный обмен пленными по формуле «1 тысяча на 1 тысячу». Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что во время третьего раунда обмена освобожены 303 человека. Информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский — Киев также передал 303 российских военнослужащих Москве.

Сейчас россияне находятся в Беларуси, где им окажут помощь, позже они приедут в РФ для лечения и реабилитации.

Генштаб Украины подтвердил, что при обмене пленными «1 тысяча на 1 тысячу» Россия не отдала ни одного боевика «Азова». «Так произошло потому, что обмен проходил в формате взаимных списков, и российская сторона передала только тех, кого была готова отдать», — уточнили в ведомстве.

Договоренность о большом обмене пленными достигнута на первой с марта 2022 года встрече делегаций России и Украины в Стамбуле.