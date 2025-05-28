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Власть

Злостным неплательщикам алиментов запретить водить авто предлагают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Пархат Тулендыбаев предложил кабмину дополнительные меры по борьбе с неплательщиками алиментов.

Он напомнил, что на сегодня есть меры, направленные на принудительное взыскание алиментов. Это ограничение выезда за рубеж, арест счетов, блокировка некоторых услуг. Однако, как считает нардеп, практика показывает, что есть возможности для дальнейшего улучшения механизмов, чтобы обеспечить реальную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Так, Пархат Тулендыбаев предложил рассмотреть следующие инициативы:

  • упростить процедуру подачи заявления о взыскании алиментов, в том числе через приложение «Тундук»;
  • ограничить выезд за границу и арестовывать счета при задолженности более двух месяцев без необходимости подачи заявления от пострадавшей стороны;
  • создать государственный алиментный фонд, который выплачивал бы средства детям в случае неисполнения обязанностей одним из родителей с последующим взысканием средств с должника;
  • организовать бесплатную юридическую поддержку при районных администрациях или ЦОН для тех, кто не может позволить себе адвоката;
  • привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму с ежегодной индексацией в зависимости от уровня инфляции и возрастных потребностей ребенка.

Помимо этого, депутат предложил привлекать злостных неплательщиков к общественным работам, временно приостанавливать действие водительских прав, а также временно запретить заниматься предпринимательством.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330686/
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