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Власть

Не стоит верить слухам. Садыр Жапаров о связи Алексея Ширшова с «Капитал Банком»

В последнее время в обществе часто звучит имя Алексея Ширшова, его связывают с банком «Капитал Банк». Агентство «Кабар» обратилось по этому поводу к главе государства.

Алексея Ширшова связывают с решением проводить операции в рублях исключительно через «Капитал Банк». Его уже обвиняли во вмешательстве в энергетическую систему страны. Наряду с этим некоторые утверждают, что таким образом он помогает кыргызским властям обходить санкции, введенные против России.

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В администрации президента поясняли, что «Капитал Банк» создан для наведения порядка в сфере неконтролируемого движения денежных средств. Но некоторые считают эти решения властей опасными.

«У кыргызов есть меткое выражение: «Коркконго кош көрүнөт» — «Испуганному все кажется вдвойне страшным». Вот и те, кто боится Ширшова и Бакиева, распространяют подобные ложные слухи. Верить им не стоит. Недавно снова поднялась волна: «Вот-вот Бакиев вернется!» Ну и что, если приедет? 15 лет не могли его вернуть. Если приедет — и хорошо. Проведем повторное судебное разбирательство. Пройдут открытые слушания, и вся правда, скрытая 15 лет назад, выйдет наружу», — ответил президент.

Что касается Алексея Ширшова, глава государства отметил, что слухи о нем ходят давно.

«Я принимал его два-три года назад. Мы получили от него много важной информации. Благодаря этим данным государству удалось вернуть крупную компанию, связанную с Максимом Бакиевым и его окружением (речь идет о компании «ЭлКат». — Прим. 24.kg). Минюст сейчас работает над возвратом одной из его вилл во Франции. Ширшов к госкомпаниям и близко не подходил. И мы не позволим ему этого сделать. А «Капитал Банк» — это 100 процентов государственный банк. Им полностью владеет и управляет Минфин», — сказал Садыр Жапаров.

После того как США ввели санкции против «Керемет Банка», обвинив его в переводе средств за товары, подпавшие под санкции, и в поддержке России, Кыргызстан приняли решение: рублевые операции должен вести только один банк — под полным контролем государства, с ежедневной отчетностью. Таким банком стал «Капитал Банк».

«Именно поэтому сегодня операции в рублях осуществляет только «Капитал Банк». Остальные свободно работают с любой валютой, кроме рубля. А те банки, которые ранее хорошо зарабатывали на рублевых операциях, теперь лишились этой прибыли. Они недовольны и распространяют ложные слухи. Никакого Ширшова-Мыршова не существует. Не стоит верить разным слухам. А если после наших шагов американская сторона продолжит вводить санкции против кыргызских банков — это уже можно будет расценивать как попытку воспрепятствовать развитию Кыргызстана», — поделился мнением президент.

Напомним, Алексея Ширшова подозревали в коррупции. Его задержали 9 мая 2022 года и отпустили под домашний арест. По версии следствия, он был причастен к незаконному выводу из государственной собственности дорогостоящих объектов недвижимости на территории центра отдыха «Аврора Плюс».
Ссылка: https://24.kg/vlast/330578/
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