Валютный контроль усилен: переводы рублей теперь через «Капитал Банк»

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил о новых мерах по контролю за операциями с российским рублем. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, теперь переводы с наличным и безналичным рублем будут централизованы через государственное ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», 100 процентов акций которого принадлежат Минфину.

«Решение принято в целях повышения прозрачности финансовых потоков, исключения схем обхода международных санкций и защиты денежных средств граждан», — заявил Адылбек Касымалиев.

Читайте по теме С 14 апреля в Кыргызстане вводится новый порядок операций в российских рублях

Он подчеркнул, что никаких ограничений на сумму переводов не предусмотрено. Средства можно переводить через любые российские банки, не подпадающие под санкции, и получать их в любом отделении «Капитал Банка Центральной Азии» в Кыргызстане.

По сведениям кабмина, уже в первые недели после вступления новых правил в силу объем сомнительных наличных операций значительно сократился.

«Россия остается важнейшим экономическим партнером КР, и наша задача — обеспечить чистоту и законность всех финансовых операций», — отметил Адылбек Касымалиев.

Власти заверили, что готовы предоставить гражданам и предпринимателям подробные разъяснения по всем вопросам, связанным с переводами.