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Власть

Как работать кыргызскому бизнесу в условиях санкций США, рассказали в кабмине

Правительство Кыргызстана реализует ряд механизмов, призванных помешать местному бизнесу обходить западные санкции против России. Об этом в интервью «Азаттыку» заявил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

Он также прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что государственный банк «Капитал» в КР может помогать обходить западные санкции против РФ.

По словам вице-премьера, кабмин ведет соответствующие переговоры с рядом стран и международных организаций.

«Мы работали и работаем над санкциями. Мы все еще ведем консультации с некоторыми посольствами. Фактически с самого начала конфликта в Украине наш президент заявил, что «мы не будем занимать ничью сторону, мы будем сохранять нейтральную позицию». Высказана идея о том, что, оставаясь нейтральными, мы никому не будем помогать, а будем осуществлять деятельность, которая не будет мешать нашей собственной экономике. Мы реализовали проект под названием «Торговый дом» для предотвращения санкций в торговом, а затем и в финансовом секторе. Затем мы задались целью выявить товары, которые не импортировались в КР через этот «Торговый дом». После прибытия товара в пункт назначения необходимо было запросить счета-фактуры, чтобы определить, являются они товарами двойного назначения или товарами, подпадающими под санкции. Ущерб от ограничений уже нанесен...», — сказал он.

Данияр Амангельдиев добавил, что после внедрения этого механизма счета-фактуры на товары просто поступали от транспортных компаний и проходили через четыре-пять банков в рамках одного документа. То есть цели создания «Торгового дома» не реализованы. Поэтому создали «Капитал Банк», чтобы проводить расчеты в рублях через единый банк, приостанавливать платежи за товары, подпадающие под санкции, и контролировать оборот товаров, имеющих двойное значение.

«Прежде чем принять эти решения, мы также переговорили с посольством США в Кыргызстане. Затем мы поставили себе задачу проводить рублевые транзакции в рамках одного банка. И если отправляется какой-то товар, подпадающий под ограничения, то через этот банк мы отслеживали, какая компания его отправила, когда и куда. Тогда у тех, кто продает товары, подпадающие под санкции, появится возможность принять меры», — прокомментировал первый замглавы кабмина.

Он также рассказал, что в посольстве Соединенных Штатов это поняли и попросили не вести бизнес с российскими банками, попавшими под санкции.

«Но мы не преследуем цели переводить средства в банки, на которые распространяются санкции, или на оружие, необходимое для войны. Мы объяснили, что они пойдут только на обеспечение нужд мигрантов и предпринимателей. Ведь наш основной товарооборот — это импорт товаров из Китая, доставка их в Россию, сбор денег из РФ и доставка их в КНР. В этом направлении мы не должны останавливать торговлю, мешать работе предпринимателей, создавать препятствия», — сказал Данияр Амангельдиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326990/
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