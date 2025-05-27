Камчыбек Ташиев проверил строительство школы-интернета в городе Ош, где учился

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев осмотрел строящиеся здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. Об этом в соцсетях сообщил директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.
Ранее по поручению президента Садыра Жапарова под личным контролем главы спецслужб началось строительство указанного интерната. Поставлена задача — сдать его в эксплуатацию к новому учебному году.
Строителям поручили завершить работы к августу и передать объект руководству школы-интерната.
Ошский городской отдел образования и мэрия совместно с руководством школы-интерната имени Валентины Терешковой проведут работы по отделке зданий.
Судя по опубликованным фотографиям, глава ГКНБ провел инспекцию в очках от итальянского дома моды Gucci.