Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев осмотрел строящиеся здания школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. Об этом в соцсетях сообщил директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.

Ранее по поручению президента Садыра Жапарова под личным контролем главы спецслужб началось строительство указанного интерната. Поставлена задача — сдать его в эксплуатацию к новому учебному году.

Строителям поручили завершить работы к августу и передать объект руководству школы-интерната.

Ошский городской отдел образования и мэрия совместно с руководством школы-интерната имени Валентины Терешковой проведут работы по отделке зданий.

Камчыбек Ташиев обязал всех решить вопросы обеспечения учащихся единой формой, транспортом и средствами для специальных занятий.

Судя по опубликованным фотографиям, глава ГКНБ провел инспекцию в очках от итальянского дома моды Gucci.

Школа-интернат имени Валентины Терешковой рассчитана на 700 мест и строится с возможностью проживания 500 детей. Там создадут спортивный зал, спортивные площадки, зону отдыха, санитарный блок и другие условия.