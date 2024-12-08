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Власть

Камчыбек Ташиев пришел в школу-интернат в Оше, где учился, и посадил деревья

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ознакомился с ходом строительства школы-интерната имени Валентины Терешковой в городе Оше. Отметим, что в этой школе будущий генерал-полковник учился сам.

Вместе с учителем и одноклассниками Камчыбек Ташиев посадил здесь деревья.

Для школы-интерната имени ВалентиныТерешковой сейчас строится учебный корпус на 700 ученических мест и общежитие на 500 мест. Планируется возвести отдельные спортивные, волейбольные площадки и актовый зал. Работы по строительству двух объектов выполнены на 70 процентов. Стоимость работ оценивается в 324 миллиона сомов.

Глава ГКНБ поручил завершить строительство и ввести в эксплуатацию учебное заведение в следующем году.

Это единственная школа-интернат в Ошегде воспитываются дети, нуждающиеся в социальной поддержке. Школа-интернат имени Валентины Терешковой работает с 1964 года. Названа в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313488/
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