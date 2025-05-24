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Казы города Ош Мирланбека Токтомушева суд отпустил под домашний арест

Казы Оша Мирланбека Токтомушева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

По ее данным, горсуд оставил без удовлетворения ходатайство следователя управления ГКНБ о заключении под стражу Мирланбека Токтомушева, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (статья 209 УК КР).

В качестве меры пресечения суд применил домашний арест на месяц, до 18 июня.

Отмечается, что при избрании меры пресечения в отношении обвиняемого суд учел, что преступление, вменяемое ему следственным органом, относится к категории тяжких, однако Мирланбек Токтомушев имеет постоянное место жительства, у него двое несовершеннолетних детей, ранее не судим, состояние здоровья слабое, недавно проходил стационарное лечение (адвокат представил справку о наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей).

Еще троих священнослужителей, задержанных вместе с Мирланбеком Токтомушевым, оставили под стражей до 18 июня.

Ранее в пресс-центре ГКНБ сообщали, что сотрудники Ошского городского казыята на системной основе незаконно собирали деньги с работников мечетей и медресе, расположенных на территории южной столицы.

«Эти действия, продиктованные личными интересами отдельных представителей казыята, вызвали недовольство не только в адрес деятельности самого казыята, но и в отношении государственных органов в целом», — отметили в спецслужбах.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330272/
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