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Власть

Камчыбек Ташиев: Нас должно стать 10 миллионов как можно раньше

В социальных сетях набирает популярность видео, на котором глава ГКНБ Камчыбек Ташиев делится своей позицией о демографическом росте Кыргызстана. Высокопоставленный чиновник заявил, что увеличивать численность населения — «святая обязанность женщины».

«Я это постоянно говорю нашим женщинам. Даже невесткам своим говорю: рожайте. Когда, если не сейчас? Это святая обязанность женщины — иметь как можно больше детей и увеличивать население», — подчеркнул он.

Заявление прозвучало в Сузакском районе на открытии Центра охраны материнства и детства. Медучреждение построено на средства семьи Ташиевых. Сообщалось, что ради этого продана семейная нефтебаза. Центру присвоено имя матери главы ГКНБ Алиймы Ташиевой.

По данным Нацстаткома, численность населения Кыргызстана составляет 7,3 миллиона человек.  Камчыбек Ташиев уверен — эта цифра должна вырасти как можно скорее до 10 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329753/
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