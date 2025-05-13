Семья Ташиевых продала свою нефтяную базу и построила больницу в Сузаке

Семья Ташиевых продала свою нефтяную базу и построила Центр охраны материнства и детства в селе Чокмор Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом на открытии центра сообщил президент Садыр Жапаров.

Новый медцентр назвали в честь матери главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Алиймы Ташиевой.

Отмечается, что семья председателя спецслужб потратила 570 миллионов сомов на возведение указанного медучреждения и передала его государству.

Здание включает в себя родильное отделение и детскую больницу и будет обеспечено в общей сложности 470 штатными единицами.

Садыр Жапаров в своей речи отметил, что раньше чиновники и богачи вывозили свои деньги за границу, строили там дома и открывали бизнес. Есть еще те, кто до сих пор не может вернуться.

«А семья Ташиевых продала нефтебазу и потратила эти деньги на свой народ, вложив их в такое благое дело, как эта больница. Это настоящий пример, настоящий патриотизм. Этот проект — великое дело, сделанное не ради выгоды, а ради здоровья матери и ребенка, ради благополучной жизни народа. Этот шаг Ташиевых — высший пример преданности государству и служения народу», — заметил он.