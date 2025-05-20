Трамп после разговора с Путиным: скоро начнутся переговоры о прекращении огня

Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина скоро начнут переговоры о прекращении огня. Таким образом он прокомментировал свой почти двухчасовой телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Только что закончился мой двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что важнее, о прекращении войны. Условия для этого будут согласованы двумя сторонами, как это только станет возможно, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не будет знать. Тон и дух разговора были превосходными», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Он добавил: «Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести крупномасштабную торговлю с США, когда эта катастрофическая «кровавая баня» закончится, и я согласен. У России есть колоссальная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатств. Ее потенциал неограничен. Аналогично, Украина может стать большим бенефициаром в сфере торговли, в процессе восстановления своей страны. Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Финляндии Александра Стубба во время телефонного разговора со мной, сразу после телефонного разговора с президентом Путиным. Ватикан, представленный папой, заявил, что он был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!»

Лидер РФ по окончании беседы с американским коллегой сказал журналистам, что детали состоявшегося разговора позднее разъяснят либо его пресс-секретарь Дмитрий Песков, либо помощник Юрий Ушаков.

Это был третий разговор Путина с Трампом, о котором объявлялось официально. Первый состоялся 12 февраля вскоре после инаугурации президента США. Тогда Трамп поручил высокопоставленным чиновникам диалог о возможности прекращения войны в Украине. Вторая официально заявленная беседа прошла 18 марта.