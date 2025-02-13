Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина: версия Кремля

Пресс-служба Кремля проинформировала о состоявшемся телефонном резговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Белый дом сообщил об этом контакте лидеров двух стран. Сам Дональд Трамп рассказал журналистам, что встреча с лидером РФ пройдет в Саудовской Аравии.

Что отметили на Красной площади:

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности.

Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Дональд Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Владимир Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Дональдом Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров.

Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

По данным пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, телефонный разговор Трампа и Путина длился полтора часа.